أغنية: على مفوضية الانتخابات معاودة فتح باب التسجيل للناخبين والمترشحين

دعا عبد العزيز أغنية، المحلل السياسي، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى معاودة فتح باب التسجيل للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كتب عبد العزيز أغنية على فيسبوك: “بما أنه تم تأجيل الانتخابات، لماذا لا تقوم المفوضية والقائمين عليها بفتح منظومة التسجيل لمن فاتهم التسجيل بالانتخابات، لعل وعسى يزيد عدد الناخبين أو المترشحين كل حسب

أمانيه”.

واختتم المحلل السياسي قائلًا: “الحقيقة المفروض يكون هناك خيار بالتسجيل أو الانسحاب من التسجيل، من باب تساوى الفرص والعدالة الشكلية” على حد تعبيره .