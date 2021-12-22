المجلس الوزاري العربي يعتمد مقترحاً ليبياً بإنشاء بيت التراث الإنساني

أكدت وزارة السياحة اعتماد المجلس الوزاري العربي للسياحة مقترحها المتعلق باعتماد مشروع إنشاء بيت تراث إنساني في ليبيا، والتوصية بإدراج دليل معايير السياحة الميسرة الذي قدّمه الوفد الليبي.

وأوضحت الوزارة أن المقترحات الليبية جرى الموافقة عليها بالإجماع، كما أقر المجلس المنعقد برئاسة يمنية العمل على إصدار بطاقة فيزا السائح العربي بالتعاون مع شركة “فيزا” العالمية لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية، وتبنّي فكرتَي عاصمة السياحة والمصايف العربية مع توفير معايير اختيارها.

يُذكر أن المجلس الوزاري العربي ينعقد في دورته 24 في القاهرة، حيث جرى التصويت على رئاسة مصر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة حتى عام 2023، وفوز سلطنة عمان بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لنفس الدورة.

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