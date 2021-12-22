معيتيق يلتقي وليامز ويطلعها على نتائج الزيارة إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

التقى المترشح الرئاسي أحمد معيتيق الأربعاء في طرابلس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال معيتيق، في تدوينة على فيسبوك، إنه ناقش مع وليامز التطورات الأخيرة واستحقاق 24 ديسمبر. وكذلك الزيارة التي أجراها مع عدد من المترشحين إلى بنغازي للمضي قدما لدعم جهود الاستقرار والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان معيتيق. قد أجرى رفقة عدد من المترشحين للرئاسة من بينهم فتحي باشاغا زيارة إلى بنغازي بدعوة من نظيرهم خليفة حفتر.

وأعلن المترشحين في ختام لقائهم من أمام فندق تيبستي بوسط بنغازي الثلاثاء عن إطلاق مبادرة وطينة لـ”جمع كلمة الليبيين ولم الشمل”.

وكان معيتيق قد ذكر عقب وصوله إلى بنغازي أن ليبيا يجب تعود إلى حضن جديد. وأن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة لإنهاء الانقسام. كما يجب تكثيف الجهود لبناء ليبيا الدولة القوية صاحبة السيادة وصاحبة الإرادة القوية ويكفينا شتات.

وأصدر المترشحين للانتخابات الرئاسية بيانًا أكدوا فيه. أن هذا الاجتماع يأتي توحيد للجهود الوطنية وللتعامل مع المعطيات والأحداث التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام.

وأوضح المترشحين أن الاجتماع. يأتي كذلك احترامًا لإرادة أكثر من 2.5 مليون من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اتفقوا على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار. كما شددوا على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه.

كما أكدوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.