بن شتوان: نأمل الخروج من عنق الزجاجة لحكومة شريفة

قال المترشح الرئاسي فتحي بن شتوان، إن وقف الانتخابات أو تأجيلها دون معرفة ما سيحصل يخلق نوع من الاضطراب في ليبيا، و نأمل من أهلنا في كل مكان تجنب العنف واستخدام السلاح، وأن يلتزموا الهدوء.

أضاف بن شتوان، في تصريحات صحفية، أن ما يحصل في ليبيا الآن هو صراع على السلطة، ونأمل أن يكون سلميًا عن طريق الانتخابات، و نحن فاقدين للشرعية وهي ما تنقصنا في ليبيا، والشرعية لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق انتخابات نزيهة.

وتابع قائلًا: “عدم معرفة ما سيحصل في الانتخابات خلق نوع من التحالفات، ونأمل بأن تترك للشعب حرية اختيار الشخص المناسب، و نأمل أن نخرج من عنق هذه الزجاجة، إلى انتخابات نزيهة، وحكومة شريفة تقود الوطن إلى التقدم والازدهار”.