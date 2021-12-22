أول منتدى اقتصادي للشباب في ليبيا يحلل واقع ريادة الأعمال

انطلق، مساء الأربعاء، بالعاصمة طرابلس المنتدى الاقتصادي للشباب، الذي ينظم تحت شعار «شبابنا روادنا»، وذلك بحضور وزراء الشباب فتح الله الزني، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، و100 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

استعراض التجارب الناجحة

ويستعرض المنتدى المقام لمدة يومين عددًا من المشاريع والتجارب الناجحة داخل ليبيا وخارجها، كما سيتخلل المنتدى عقد عدد من حلقات النقاش التي ستحلل واقع ريادة الأعمال بليبيا، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

– مبادرة حكومية تستهدف تبني مشاريع استثمارية لـ100 ألف شاب سنويا

وأضاف البيان أن المشاركين سيقدمون في نهاية أعمال المنتدى التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، وتوفير سبل استدامة التمويل، والخاصة بتأسيس وإنشاء حاضنات أعمال متميزة لرئيس الحكومة.

وخلال المنتدى، أشار وزير الشباب إلى أن المنتدى، الذي يعد الأول من نوعه في ليبيا، يأتي استجابةً لتطلعات وآمال الشباب، وتوافقاً مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب ضمن خطة «عودة الحياة». وفعاليات المنتدى تقام يومي الأربعاء والخميس عبر حلقات نقاش حول حاضنات الأعمال والتمويل وبيئة العمل وعديد القضايا الاقتصادية للشباب.

مبادرة حكومية لتبني مشاريع شبابية

وفي كلمته بالمنتدى، طرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مبادرة تقضي بتبني الحكومة مشاريع استثمارية تستهدف 100 ألف شاب سنويًّا بدعم ومشاركة القطاع الخاص، وإعفائها من الضرائب الجمركية وكافة الرسوم.

وقال الحويج إن المبادرة تسهم في تعزيز دور الشباب للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة. كما دعا الشباب لإعداد ميثاق شرف اجتماعي بينهم يؤكد حرمة الدم والحفاظ على الموروث الثقافي والتعايش السلمي ودعم حق المواطنة.

حضر المنتدى، خلال اليوم الأول، وزير الإسكان والتعمير ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير عام صندوق ضمان الإقراض، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ولفيف من الخبراء والمهتمين.

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