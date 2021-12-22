معيتيق ووليامز يبحثان مستجدات الوضع وزيارة بنغازي

العنوان-طرابلس

بحث، المترشح الرئاسي أحمد معيتيق الأربعاء في طرابلس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، التطورات الأخيرة واستحقاق 24 ديسمبر.

وتطرق الجانبان إلى زيارة معيتيق التي أجراها الثلاثاء مع عدد من المترشحين إلى بنغازي بدعوة من المترح خليفة حفتر، للمضي قدما لدعم جهود الاستقرار والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأصدر المترشحين للانتخابات الرئاسية بيانًا أكدوا فيه أن هذا الاجتماع يأتي توحيد للجهود الوطنية وللتعامل مع المعطيات والأحداث التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام.

وأكد المترشحين أن الاجتماع يأتي كذلك احترامًا لإرادة أكثر من 2.5 مليون من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفقوا على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، كما شددوا على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه.

وأكدوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.