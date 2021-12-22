الإنقاذ البحري يُطلق آخر عمليات البحث عن الطفل “عبدالفتاح غيضان”

أكد رئيس قسم الإعلام بوحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم إدريس، انطلاق أفراد فرقة الإنقاذ في رحلة بحث أخيرة عن الطفل المفقود عبدالفتاح غيضان، بسواحل شاطئ كرسة بمدينة درنة.

وأضاف إدريس في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن تكليف وحدة الإنقاذ البحري طلميثة بعملية البحث تم بتكليف من رئيس الأدلة الجنائية، بعد أن قاد إلى أثر الطفل كلاب تقفّي الأثر إلى الموقع البحري، الذي ستتم فيه عمليات الغوص للتفتيش في الشقوق البحرية تحت الماء.

يُذكر أن الطفل عبدالفتاح غيضان اختفى في ظروف غامضة، حيث فشلت عمليات البحث في كشف لغز اختفائه، وتتولى وحدة الإنقاذ البحري طلميثة آخر عمليات البحث رغم الظروف الجوية القاسية.

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