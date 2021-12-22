المزوغي: إيقاف الانتخابات جريمة تاريخية في حق الشعب والوطن

ألقى المترشح للانتخابات الرئاسية “محمد المزوغي”ظهر يوم الاربعاء، بياناً خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، شدد من خلاله على الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم في ليبيا.

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واعتبر المزوغي أن الانتخابات الرئاسية الليبية، حدث تاريخي ومهم لإخراج البلاد من النفق المُظلم، واصفاً إيقاف الانتخابات بالجريمة التاريخية في حق الشعب والوطن.

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وأوضح المزوغي انه مرشح مستقل، لا ينتمى لأي حزب سياسي، نافيا دخوله في أي نوع من أنواع التحالفات، وتمنى التوفيق لكل المترشحين.

ودعا المزوغي كافة المترشحين الرئاسيين لدعم العملية الانتخابية، محملا في ذات الوقت تأجيل الانتخابات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.