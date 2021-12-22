إحالة رواتب أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بشركات النظافة في 16 بلدية

أعلنت وزارة الحكم المحلي، مساء الأربعاء، إحالة رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين في 16 بلدية.

وقالت الوزارة إن البلديات المعنية هي: زليتن، القيقب، سرت، ككلة، مصراتة، قصر الأخيار، القرضة الشاطي، صرمان، أوجلة، توكرة، السائح، العواتة، مرادة، نسمة، عمر المختار، قصر بن غشير.

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وطالبت الوزارة، في بيان، البلديات ومجالس إدارة شركات النظافة بسرعة استكمال إجراءات المطابقة المحالة إليهم حتى تتمكن من استكمال قرارات التعيين وإحالة المرتبات ونفقات التشغيل للبلديات.

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