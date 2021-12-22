ليبيا الان

بعد إيقاف المقريف.. تكليف أبوخزام مؤقتاً بمهام وزارة التربية والتعليم

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام مؤقتاً، بتسيير مهام وزير التربية والتعليم.

ويأتي القرار بعد قرار النائب العام حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطياً، على خلفية أزمة الكتاب المدرسي بعد استجوابه من النيابة العامة.

وفي السياق نفسه طالب مدير إدارة الكتاب المدرسي والمطابع صلاح الدين بن سوسو، الشركات المحلية والعالمية المختصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية بموافاة المركز كتابياً، بما يمكن توفيره من الكتب في غضون 30 يوماً دون انتظار فتح الاعتماد المستندي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك