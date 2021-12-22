سبوتنيك: الرئاسي سيطرح مبادرة لتأجيل الانتخابات وعمله سيُمدد بعد يوم 24 ديسمبر وحتى إجرائها

أكد مصدر مطلع، أن المجلس الرئاسي سيطرح مبادرة لتأجيل الانتخابات، مضيفاً أن عمله سيُمدد بعد يوم 24 ديسمبر وحتى إجرائها.

ولفت المصدر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه لا يوجد قانون يمنع المجلس الرئاسي من الوجود في السلطة طالما لم تتم الانتخابات، مشيرا إلى أنه في حال إيقاف الرئاسي، تجتمع لجنة الـ75 مرة أخرى ويتم التصويت العام المباشر في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه سيتم تمديد عمل المجلس، لأن أهم مهمة له هي جمع الشتات والخروج بليبيا إلى بر الأمان من خلال انتخابات رئاسية، موضحا أنه سيطرح مبادرة برعاية أممية وبدعم من دول الجوار لتأجيل الانتخابات بعد استحالة إجرائها في 24 ديسمبر.

وأوضح أن خروج المبعوث الأممي السابق وظهور ستيفاني ويليامز في المشهد لم يكن محض صدفة، مبينا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ناقش المبادرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة مفاجئة إلى القاهرة أمس.

ونوه إلى أن مصر كانت أول دولة يسافر لها المنفي لطرح المبادرة لكن السفريات لن تتوقف لدول الجوار حتى تلقى هذه المبادرة الدعم.

وأتم بقوله: “لا يوجد وقت محدد للإعلان عن المبادرة لكن من المفترض ألا يمر 24 ديسمبر دون أن يخرج الرئاسي للحديث عنها وتأجيل الانتخابات”.

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