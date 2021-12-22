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عدد من المترشحين للرئاسة يجتمعون في الزاوية ويطالبون بعدم تأجيل الانتخابات عن 24 يناير

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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الانتخابات الزاوية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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