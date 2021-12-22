تسليم صكوك مخصصات الباب الثاني للبلديات الأحد المقبل

أعلنت وزارة الحكم المحلي، مساء الأربعاء، أنها ستبدأ تسليم الصكوك الخاصة بمخصصات الباب الثاني للبلديات ابتداء من يوم الأحد المقبل 26 ديسمبر.

وطالبت الوزارة، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، عمداء البلديات بضرورة تكليف مندوبيهم لاستلام الصكوك الخاصة بمخصصات الباب الثاني لبلدياتهم، مشددة على أن «فريق العمل بوزارة الحكم المحلي يواصل الليل بالنهار للايفاء بالمواعيد التى يعلنها».

– إحالة رواتب أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بشركات النظافة في 16 بلدية

كما أعلنت وزارة الحكم المحلي، إحالة رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين في 16 بلدية.

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