مترشحون للرئاسة يُرحّبون بموعد الانتخابات الجديد الصادر عن المفوضية

أصدر عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية عقب اجتماعهم اليوم الأربعاء بمنطقة جودائم بالزاوية، بياناً أكدوا فيه على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها، وأن صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، مشددين على احترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المسار الانتخابي واختيار مَن يُمثله.

وطالب البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع ما يمكن، كما استنكر البيان تعطيل الانتخابات والذي وصفوه “بغير المبرر”، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، مرحبين بتاريخ 24 من يناير 2022، والصادر عن المفوضية كموعد نهائي للبدء بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكد البيان وقوف المترشحين مع إرادة الشعب الليبي، معلنين رفضهم التام الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، راجين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الليبيين، مطالبين الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية، واحترام إرادة الليبيين ودعمها وعدم الانتقائية في التعامل مع المرشحين.

واختتم المترشحون، بدعوة كل المترشحين للانتخابات الرئاسية الانضمام لهذا البيان.

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