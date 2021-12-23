32 مترشحًا رئاسيًا يطالبون مفوضية الانتخابات بالالتزام بـ24 يناير موعدًا جديدًا وإعلان القائمة النهائية للمترشحين

طالب 32 مترشحًا رئاسيًا أبرزهم؛ محمد الشريف، وعبدالحكيم بعيو، وأسعد زهيو، وضو المنصوري، وليلى بن خليفة، مفوضية الانتخابات بالالتزام بـ24 يناير موعدًا جديدًا للانتخابات.

وأضاف المترشحين الرئاسيين، في بيانهم، أننا تدارسنا في مدينة الزاوية ما ترتب على تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أخطار محتملة، مطالبين المفوضية بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.

واستنكر البيان، تعطيل الانتخابات غير المبرر، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات، مرحبين بتاريخ 24 يناير 2022 الصادر في بيان المفوضية اليوم كموعد نهائي للبدء في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكدوا على وقوفهم مع إرادة الشعب الليبي، معلنين رفضهم التام الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب الليبي.

كما طالب البيان، الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية.

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