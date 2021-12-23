مرشحون للرئاسة في الزاوية: نرحب بإجراء الانتخابات في 24 يناير

طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا عقب اجتماعهم بمدينة الزاوية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.

وعبّر المجتمعون في بيانهم الختامي عن أسفهم لتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين على أن صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، وعلى أهمية احترام إرادة الشعب الليبي و رغبته في المضي قدما في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير قابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، كما رحّب المجتمعون بتاريخ 24 يناير 2022 الصادر في بيان المفوضية كموعد نهائي للبدء في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وطالب المجتمعون مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب اليبي، كما طالبوا الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية واحترام إرادة الليبيين ودعمها.