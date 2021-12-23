العرفي: انتهاء حكومة الوحدة بعد 24 ديسمبر وأتمنى أن يسلم الدبيبة السلطة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه ضد تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن المفوضية العليا للانتخابات لآخر لحظة تقول إنها جاهزة وليس لديها إلا ملاحظات فنية لتقدمها لمجلس النواب.

وأضاف «العرفي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن مجلس النواب ليس هو من حدد الانتخابات يوم 24 ديسمبر، بل جرى الاتفاق عليه في جنيف»، مشيرًا إلى أنه بعد الـ24 من ديسمبر تعتبر حكومة الوحدة المؤقتة مُنتهية.

ولفت إلى أنه لابد من وجود دستور، ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم وما هي صلاحياته، متابعًا: “الأمور ضبابية، فليس هناك شيء واضح، وأتمنى أن يسلم الدبيبة السلطة”.

وأشار إلى أن البرلمان سيناقش في الجلسة القادمة توحيد مُرتبات الدولة، مؤكداً أن القانون جاهز وعلى مجلس النواب أن يصوت عليه ويوحد مرتبات الدولة وفق الدرجات، بحيث لا يكون هناك أي تفاوت اجتماعي.

وتابع بأن الجلسة القادمة ستناقش أيضا المحافظ الاستثمارية وقانون الأمن الداخلي ومن ثم ستناقش الانتخابات، وفقاً لقوله.