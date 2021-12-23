اللواء عبد القادر خليفة يؤكد استلام مهامه آمراً للمنطقة العسكرية طرابلس

، أكد آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد القادر منصور خليفة مباشرة عمله واستمراره في أداء مهامه منذ تعميم قرار القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، بتكليفه خلفاً للواء عبد الباسط مروان على رأس المنطقة العسكرية طرابلس.

وأبدى خليفة في رسالة وجّهها لرئيس مكتب القائد الأعلى للجيش المكلف، رفضه للقرار المتعلق بتأجيل توليه مهام المنطقة العسكرية طرابلس، والذي اعتبره مخالفاً للقانون لعدم صدوره من المنفي صاحب الاختصاص، بإصدار قرار التأجيل، مشيراً إلى أن القرار تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي ولم يستلمه بشكل رسمي.

وأضاف خليفة أن هذه الإجراءات والمخاطبات تحدث تحت ضغط التشكيلات المسلحة، التي اتهمها بإغلاق مكتب القائد الأعلى الذي حمّله المسؤولية الكاملة تجاه ما يترتب على هذا الإجراء.

يُذكر أن تشكيلات مسلحة أقفلت بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، احتجاجاً على قرار إقالة اللواء عبد الباسط مروان المتهم بالضلوع في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس أكتوبر الماضي

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