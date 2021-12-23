جامعة تورنتو: عبد الحميد الدبيبة لم يحصل على أي شهادة من كلياتنا

قالت إدارة جامعة تورنتو الكندية، إن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، لم يكن طالباً في صفوفها من قبل، ولم يحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية منها عام 1992 كما يقول.

يأتي ذلك بعد اتهامات أطلقها ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، شككت بشهادة الدكتوراه التي يحملها الدبيبة، وهو ما دفع بجامعة تورنتو للبحث في أرشيفها عن أي وثائق خاصة بالدبيبة، لتنفي إدارة الجامعة ادعاءات الدبيبة في نهاية المطاف بالقول: “بحثنا في سجلاتنا ولم نعثر على ما يطابق المعلومات المقدمة لنا بحصول السيد عبد الحميد الدبيبة على شهادة الدكتوراه من جامعتنا.”

وأثار رد الجامعة جدلاً كبيراً بين أوساط الليبيين على مواقع التواصل، خصوصاً أن القانون الانتخابي يشترط للترشح لمنصب الرئاسة، حصول المترشح على مؤهل جامعي على الأقل من جامعة معتمدة، حيث أرفق الدبيبة مع ملف ترشحه الشهادة التي تم نفي صحتها من جامعة تورنتو.

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