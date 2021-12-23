عمران: مفوضية الانتخابات أصبحت جزءًا من الأزمة الليبية

أت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن المفوضية العليا للانتخابات أضحت جزءا من المشكلة والأزمة الليبية.

وقالت، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن عدم حياد ومهنية المفوضية العليا للانتخابات جعلها جزء من الأزمة.

وأضافت، كما أن تأخرها في الإعلان عن تأجيل الانتخابات هو لضمان عدم وجود تأجيج في الشارع الليبي، مشيرة إلى أن القارئ الجيد للمشهد الليبي يدرك بوضوح أن كل الخطوات التي اتخذتها البعثة والنهج الذي سلكه مجلس النواب كان سيفضي لهذه النتائج. وقالت عمران، إن ليبيا مُقدمة الآن على مرحلة حرجة وفراغ سياسي.

واعتبرت أن تشكيل اللجنة البرلمانية قد تكون خطوة جيدة إذا عمل مجلس النواب على تلافي اخطائه السابقة ونظر بعين الجدية في ضرورة احترام المسار الدستوري. وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والعمل على إيجاد آلية توافقية لاستكماله. ومن ثم اصدار القوانين الانتخابية استنادا للقاعدة الدستورية.

ودعت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إلى ضرورة التوافق مع الجسم التشريعي الموازي والتحلي بواجباتهم تجاه الليبيين وعدم السماح للبعثة لإدخال ليبيا في مزيد من المهاترات والفوضى عبر إحياء لجنة الحوار التي ولدت ميتة. وقالت، هذا أهم ما يجب أن ترتكز عليه خارطة الطريق المقبلة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

