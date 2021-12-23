وزارة الصحة تدشن منظومة العلاج بالخارج

أعلنت وزارة الصحة إطلاق منظومة إلكترونية لتلقي طلبات العلاج بالخارج على شبكة الإنترنت، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في تقديم ملفات العلاج بالخارج.

وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج حاتم العوامي في تصريح، أن التسجيل عبر المنظومة سيكون متاحًا ابتداءً من الأسبوع القادم، حيث سيتم من خلال المنظومة المستحدثة إدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالخارج للمواطنين، والحصول على تكليفات العلاج بشكل إلكتروني.

يُذكر أن الوزارة أطلقت برنامج توطين العلاج بالداخل للحد من العلاج في الخارج، والذي يُكلف الدولة مبالغ مالية طائلة في ظل تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية