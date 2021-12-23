التكبالي: إجراء الانتخابات في موعدها بات مستحيلًا بسبب هيمنة المليشيات وجماعة الإخوان

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن إجراء الانتخابات في موعدها بات مستحيلا؛ بسبب وجود المليشيات المسلحة التي تهيمن وتتحكم في القرار داخل ليبيا.

وأضاف التكبالي، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، الإماراتية، أن الانتخابات لن تجرى في ليبيا، والأوضاع تسير نحو الأسوأ، متهما أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي يضم غالبية تنتمي لجماعة الإخوان، هم السبب الحقيقي، وفق قوله.

وأوضح أن الشعب الليبي لا يعول على البعثة الأممية أو الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة لأنهم ليسوا جادين في تحركاتهم لحل الأزمة.

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