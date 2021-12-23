‏ ستيفاني وليامز تبحث مع اللواء أسامة الجويلي توحيد الجيش

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مع اللواء أسامة الجويلي، واستعرضت معه آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وأعربت وليامز عن مسرتها بلقاء القيادي العسكري، وقالت إنها ناقشت معه أيضاً التقدم الجاري لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية ومضاعفة الجهود من أجل الاستقرار الدائم في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن المسار العسكري لتوحيد القوات المسلحة والذي أنيطت مهمته المحورية للجنة العسكرية المشتركة 5+5، يشهد في كل مرحلة تحسُناً وتفوقاً على المسارين الآخرين السياسي والاقتصادي، حيث نجحت اللجنة في التنسيق لحلحلة الكثير من العراقيل التي كانت تواجه الملف.

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