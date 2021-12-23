نقاش موسع في وزارة العدل لدعم “عدالة الأحداث”

شهد مقر وزارة العدل في طرابلس اجتماعاً تقابلياً بين رئيس وأعضاء اللجنة المركزية بوزارتَي الداخلية والعدل، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة، ومندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي ورئيس اللجنة العليا للطفولة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومنظمة اليونسيف.

وتمحور الاجتماع الموسع على مناقشة تصميم مشروع لدعم وتطوير “عدالة الأحداث ووحدات حماية الطفل والأسرة”، لضمان تحقيق نظام عادل وصديق ملائم للأطفال دون السِن القانونية، والذين هم في تماس مع القانون – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية