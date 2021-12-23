عون: صنع الله فرط في 3 مليارات دولار من أموال الشعب بـ«غروره وتعنته»

قال محمد عون وزير النفط والغاز، إنه لايوجد صراع شخصي بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وأنه ليس له أي معرفة به قبل تكليفه بالوزارة.

وأضاف «عون»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن الأزمة الحقيقية مع صنع الله أنه لا يطبق القوانين والقرارات الرسمية، إضافة إلى قيامه بمخالفات فاضحة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسة النفط».

وتابع «أن صنع يفهم القوانين فهما خاطئا وهذا يدل عليه كتاباته التي تحمل فهما وتفسيرا خاطئا للقوانين، فما يتوافق مع مزاجه يعتبره صحيح القانون، بالإضافة إلى تأييد رئيس حكومة الوحدة الوطنية له منذ تسلمه المنصب والذي يعد السند الكبير له».

ومضى قائلا، «أن هناك إدارات تتبع وزارة النفط منذ 60 عاما لم تنقل إليها حتى آلات بسبب غرور وتعنت وصلف صنع الله».

ولفت بقوله «أن صنع الله فرط في إيرادات الدولة السيادية، حيث أن منذ أكتوبر 2010 وبناء على تعليماته فقد راسلت إدارة محاسبة الشركات الشركات الأجنبية بالاحتفاظ لأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن كأنها قرض بدون فوائد».

وأكد وزير النفط أنه حتى اليوم لم تتخذ الجهات المعنية بتنفيذ القانون إي إجراء في تلك المخالفات التي تعد تفريطا في ثورة الليبيين».