الرئيس الأميركي جو بايدن يُهنّئ الليبيين بمناسبة ذكرى الاستقلال

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، “وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع”.

جاء ذلك عبر رسالة خطية بعث بها الرئيس الأمريكي، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أعرب من خلالها عن تهانيه بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، نيابة عن الشعب الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف الأزمة الليبية سجّل اهتماماً أكثر من طرف الإدارة الأميركية في “عهد بايدن”، واقتراباً أكثر وضوحاً نحو دعم جميع مسارات الحوار السياسي الليبي، بالتزامن مع المسار الأمني والاقتصادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية