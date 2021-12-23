متحدث «المجلس الاستشاري»: البرلمان لا يملك إزاحة الحكومة إلا بالتوافق مع «الأعلى للدولة»

قال المتحدث باسم المجلس الاستشاري للدولة في ليبيا محمد بنيس، إن مجلس النواب لا يملك أن يزيح الحكومة إلا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف «بنيس»، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية، «إن اللجنة التي شكلت من مجلس النواب لوضع خارطة الطريق، يمكن أن تقدم اقتراحات ولكن لا يمكن أن تضع خارطة قيد التنفيذ».

وتابع «إن خارطة الطريق التي نسير عليها الآن وضعتها مجموعة الـ75 والتي شارك فيها عدد من مجلسي النواب والدولة، وأن البرلمان إذا أراد أن يعود الاتفاق السياسي عليه أن يتفق أولا مع المجلس الأعلى للدولة».