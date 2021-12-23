دراغي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وشاملة في ليبيا بأقرب وقت ممكن

ليبيا – أعرب رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن الأمل بتحديد موعد جديد للانتخابات الليبية، التي أعلن رسميًا إرجاؤها أمس الأربعاء.

دراغي وفي المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده رئيس الوزراء نهاية كل عام وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “لقد بذلت إيطاليا وأوروبا قصارى جهدها لمواكبة المسيرة نحو الديمقراطية في ليبيا، وستستمران بفعل كل ما بوسعهما”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري بعد يومين، قد اعتمد على تعقيدات مؤسسية ليبية، وكذلك على وضع ما زال مشتتًا للغاية بين مراكز القوة المختلفة في البلاد.

وأضاف دراغي: “يجب علينا اليوم أن نأمل باستئناف عملية التشاور السياسي، ومتابعة الحوار بين مختلف مراكز القوى الليبية، وصولًا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى بلاده التزام من قبل الأمم المتحدة، من خلال المنظمة الدولية للهجرة، بالعمل على مساعدة ليبيا فيما يتعلق بالهجرة إليها من البلدان الأخرى، كما أن لدى إيطاليا التزام من جانب أوروبا بعمل أكثر تصميمًا لإنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية، والمساعدة على عودة المهاجرين إلى أوطانهم.

وفي سياق متصل ، قال دراغي متحدثًا في المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا في العالم الملتئم في مقر وزارة الخارجية، قصر فارنيزينا: “علينا أن نواصل التزامنا في ليبيا بتحقيق الاستقرار الكامل للبلاد، وذلك على المسار الذي سلكته الأمم المتحدة”.

كما لفت دراغي إلى أنها عملية يجب أن تظل بقيادة الليبيين، في إشارة إلى الانتخابات، مطالبًا بدعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية ومواكبتها.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه على الرغم من تأجيل التصويت الذي كان من المقرر أن يجري في 24 كانون ديسمبر الجاري، فمن المهم إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وشاملة في أقرب وقت ممكن، من شأنها أن توحد البلاد وتقود إلى إحلال سلام دائم.

وخلص رئيس مجلس الوزراء مشددًا على أن الاستقرار في ليبيا أمر أساسي أيضًا، من ناحية السيطرة على تدفقات الهجرة.

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