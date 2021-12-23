مشاركة ليبية في اجتماعات اللجنة الدائمة للبرلمان العربي بالأردن

تحتضن العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بمشاركة ليبية واسعة مثّلها أعضاء مجلس النواب، الأعضاء في البرلمان العربي.

وشارك من الجانب الليبي عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتم خلاله عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول “متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية”، كما استعرض الاجتماع أيضاً مذكرة إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي.

و شاركت عضوة مجلس النواب أحلام اللافي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، حيث تم خلال الاجتماع دراسة وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، واستعرض مقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، بالإضافة إلى مذكرة بشأن مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التي شارك في اجتماعها عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية، بالإضافة إلى مناقشة مُسوّدة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية.

كما شارك عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد استراتيجية عربية مُوحّدة؛ لمكافحة استغلال عمالة الأطفال ومناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة للبرلمان العربي ستُعقد اليوم الخميس، داخل مقر مجلس النواب الأردني.

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