عبد الهادي الحويج: الانتخابات هي المخرج من الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الليبي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، الدكتور عبد الهادي الحويج، أن الوضع الراهن داخل البلاد متشابك ومعقد ومتناقض إثر حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا.

وقال الحويج خلال تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، رصدتها “الساعة 24″، إن الجميع يعقد أملا على الاستحقاق الانتخابي القادم ليكون مخرجا من حالة الفوضى التي عاشتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن جميع المحاولات الدولية السابقة لم تأت بنتائج إيجابية في بداية الأزمة نتيجة تشابك المصالح والقوي الإقليمية بالأخص أوروبا ما أدى إلى حالة الفوضى والصراع.

ولفت الحويج أن هناك أزمة ثقة بين الليبيين، حيث وصلت حدة الانقسام أحيانا حتى بين الأسرة الواحدة وليس فقط المدينة الواحدة، فحالة التشظي والانقسام التي وصل إليها الليبيون غير مسبوقة في التاريخ.

وتابع الحويج قائلًا: “الليبيون في حاجة لإعادة بناء الثقة بينهم وتقديم بعض التنازلات.

وعن برنامجه الانتخابي، أوضح الحويج أن أهم شيء في الوقت الراهن وعقب الانتخابات هو إعادة بناء المؤسسات وإعادة الثقة بين الليبيين والعمل على تطبيق دولة القانون والمؤسسات والمواطنة وإلغاء كافة السجون السياسية وجمع السلاح، وكذلك تغيير نمط الاقتصاد الليبي من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل في ليبيا.

وتابع: سأقوم بإعادة الإعمار خاصة للتنمية الاجتماعية ولأسر الضحايا وللأرامل والأطفال والمبتورين والعمل على رفع مستوى المعيشي والدخل لكافة المواطنين، بخلاف المساواة لا فرق بين قبيلة ومنطقة أو جهة فالليبيون عائلة واحدة.