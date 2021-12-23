المنفي يبحث مع وليامز آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مشاورات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف إزالة العقبات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد.

وأكد المنفي على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيدًا في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.

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