عبد الهادي الحويج: الجميع يعقد أملًا على الاستحقاق الانتخابي ليكون مخرجًا من حالة الفوضى التي عاشتها البلاد

أكد المترشح الرئاسي عبد الهادي الحويج، أن الوضع الراهن داخل البلاد متشابك ومعقد ومتناقض إثر حالة الانقسام التي تعيشها البلاد.

الحويج وخلال تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، قال إن الجميع يعقد أملًا على الاستحقاق الانتخابي القادم ليكون مخرجًا من حالة الفوضى التي عاشتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.

وتابع الحويج قائلًا: جميع المحاولات الدولية السابقة لم تأت بنتائج إيجابية في بداية الأزمة نتيجة تشابك المصالح والقوي الإقليمية بالأخص أوروبا ما أدى إلى حالة الفوضى والصراع.

وأوضح الحويج أن هناك أزمة ثقة بين الليبيين، فحالة التشظي والانقسام التي وصل إليها الليبيون غير مسبوقة في التاريخ، حسب حديثة.

وأضاف الحويج: “الليبيون في حاجة لإعادة بناء الثقة بينهم وتقديم بعض التنازلات”، حسب قوله.

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