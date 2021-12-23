عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي بينما الطقس يميل للاعتدال على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل , واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14-19) مْ وتسجل زيادة بسيطة من يوم السبت.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل , واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:05)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07)

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين 12 2021 الجوية المركز ليوم الخميس التنبوات خفيفة اليوم بسيط الحرارة المدينة 18 05 زواره غائمة 08 05 طرابلس الخمس 08 صافية! قليلة مصرات 05 05 الزنتان غریان ترهونة بنيولید القريات 06 اجدابيا بنغاز السماء السماء 18 شحات 09 05 قليلة السحب طبرق فليه السماء غائمة جزئیا السماء السماء الجغبوب 03 04 اوباری ظهور ظهور ظهور بعض صافية صافية السماء صافية 04 صافية السماء صافية إلى صافي 05 05 04 04 04 السرير تازربو الكفرة راجعه:م 2013/11/‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا الثلاثة الأيام القادمة بداية اليوم الخميس 2021-12-23 F-270-001 أيام نشر جوية ملخص عام تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي بينما الطقس يميل للاعتدال على باقي المناطق الليل ظهور 18 مناطق أمطار احتمال الساحل واحتمال ظهور ضباب السبت جزنيا المناطق إلى (19-14) وتسجل وصباح خاصة الممتدة تتراوح لسقوط أمطار الفرصة (12) على مرتفعات الجبل الأخضر. الاتجاه خفيفة لسرعة قليل السحب خفيفة .السرعة تتراو مابين 16) 02م :السماء: غائمً :الرياح الحرارة العابرة مدينة ابلس غروب هدا اليوم الساعة (18:05) شروق الشمس الساعة (08:07) إلي :السماء: النشرات مراجعة /عادل/ الغويل إعداد ماعبد الرزاق .خرم‏'‏

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك