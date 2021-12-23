بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي بينما الطقس يميل للاعتدال على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل , واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14-19) مْ وتسجل زيادة بسيطة من يوم السبت.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل , واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07)