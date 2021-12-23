الارصاد: أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي والحرارة تسجل زيادة السبت

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 23/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على ( بنغازي – مناطق الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي ) , وتتكاثر السحب صباح الغد الجمعة على بعض مناطق الساحل الغربي قد يتخللها أمطار خفيفة , واحتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الشمال.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى على معظم مناطق ليبيا تتراوح مابين (15-19) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر , وتسجل زيادة بسيطة بداية من يوم السبت على المناطق الغربية. والله أعلم.