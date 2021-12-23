«بن عطية»: تركيا حريصة على مستقبل ليبيا وهي البوصلة.. “افهموها”

وصف حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء، تركيا بـ «البوصلة»، معتبرًا أنها أيضًا “صديقة لليبيا وحريصة على مستقبلها”. على حد قوله.

وكتب «بن عطية» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا إن ” تركيا؛ مجال مغناطيسي لا يقاوم”، مردفًا أن “تركيا البوصلة، فافهموها”، على حد تعبيره.

وأثارت تلك الكلمات غير المفهومة حماس أحد متابعي «بن عطية» ليسأله عن قصده من وراء تلك الجملة، قائلًا له”كيف زيد فهمنا!!”، ليرد عليه ردًا بديهيًا قائلًا: “البوصلة ترشد الذاهبين”.

ولكن كما يبدوا لم تكن الإجابة المختصرة مرضية لدى ذلك المتابع، ليواصل سؤاله مرة أخرى قائلًا: “هذي مفهومة لكن شنو علاقة تركيا ببوصلة ليبيا!!!”.

وهنا أجاب «بن عطية» -مرتديًا قبعة الخبير العالم ببواطن الأمور- “واضحة كالشمس؛ بداية من الاتفاقية الأمنية؛ مرورا بزيارة مجلس النواب إلى تركيا”، مستطردًا؛ “تركيا صديقة ليبيا، وحريصة على مستقبلها، والباقي عندك”.