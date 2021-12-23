طقس ليبيا.. سماء مغطاة بالسحب وفرص مهيأة للأمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام، تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

وجاءت تفاصيل التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل, واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14-19) مْ وتسجل زيادة بسيطة اعتبارًا من يوم السبت.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار على بعض المناطق خاصة الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل, واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: غائمة جزئيًا إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) مْ.

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