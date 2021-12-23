واصفًا إياه بـ”المغرور”… عون: صنع الله فرط في 3 مليارات دولار من أموال الشعب..والدبيبة يسانده

قال وزير النفط والغاز محمد عون، إنه لا يوجد صراع شخصيِ بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وأنه ليس له أي معرفة به قبل تكليفه بالوزارة.

عون، وفي تصريحات لقناة ليبيا الاحرار الذراع الإعلامي لإخوان المسلمين، أوضح أن الأزمة الحقيقية مع صنع الله أنه لا يطبق القوانين والقرارات الرسمية، إضافة إلى قيامه بمخالفات فاضحة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسة النفط.

وأكد وزير النفط أن صنع الله فرط في 3 مليارات دولار من أموال الشعب،لصالح شركات أجنبية، حسب قوله.

وتابع عون أن صنع الله يفهم القوانين فهمًا خاطئًا وهذا ما يدل عليه كتاباته التي تحمل فهما وتفسيرًا خاطئًا للقوانين، فما يتوافق مع مزاجه يعتبره صحيح القانون، بالإضافة إلى تأييد رئيس تسيير الاعمال له منذ تسلمه المنصب والذي يعد السند الكبير له، حسب حديثة.

وأردف عون أن ” هناك إدارات تتبع وزارة النفط منذ 60 عامًا لم تنقل إليها حتى الآن، بسبب غرور وتعنت وصلف صنع الله”.

ولفت وزير النفط بقوله “أن صنع الله فرط في إيرادات الدولة السيادية، حيث أن منذ أكتوبر 2010 وبناء على تعليماته فقد راسلت إدارة محاسبة الشركات الأجنبية بالاحتفاظ لأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن كأنها قرض دون فوائد”.

وأكد عون أنه حتى اليوم لم تتخذ الجهات المعنية بتنفيذ القانون إي إجراء في تلك المخالفات التي تعد تفريطا في ثورة الليبيين.

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