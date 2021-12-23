وزيرة العدل تتلقى دعوة لزيارة المملكة الهولندية

وجه سفير المملكة الهولندية المعتمد لدى ليبيا كوينراد اودلف، دعوة إلى وزيرة العدل حليمة إبراهيم، لزيارة المملكة الهولندية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة في طرابلس، لبحث دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي ترأستها وزيرة العدل، وكذلك أهمية تطوير قدرات جهاز الشرطة القضائية ولاسيما تأهيل المسؤولين عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت الوزير خلال اللقاء، إلى أهمية الدور الذي تقوم به هولندا من خلال ترأسها لفريق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنبثق عن مسار برلين، والذي تعد وزارة العدل شريكا أساسيا فيه، مرحبة بالدعم الفني والتقني المقدم في المجال القانوني.

من جهته عبر السفير الهولندي عن امتنانه على مشاركتها الوزيرة في الاجتماع الذي عقد مؤخراً لفريق حقوق الإنسان والقانون الدولي، مبرزاً دورها في المصالحة القانونية.