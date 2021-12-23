معلقًا على زيارة باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي.. جعودة: حسبنا الله ونعم الوكيل وفبراير باقية

ليبيا – تقدم عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة بالشكر لعبد الحميد الدبيبة على تصرفه كوزير دفاع ورئيس وزراء؛ لأنه اجتمع بقادة الكتائب في طرابلس ووجه لهم الأوامر ولم يخرجوا إلا بعد أن اتفقوا على إزالة السواتر وإعادة السلاح الثقيل لمعسكره، مشيرًا إلى أن طرابلس مؤمنة والأمور تسير بشكل جيد ما لم تحدث فتن.

جعودة حذر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد الجميع من تناقل الإشاعات والأخبار المغرضة التي تعمل على تداولها صفحات عديدة خاصة هذه الأيام.

وتابع: “هذا الاجتماع غريب عجيب ومن العادة المترشحين في كل دول العالم أن يكون بينهم مناظرات ليقول كل واحد برنامجه وماذا يرى مستقبل البلد وماذا ارتكب خصمه من أخطاء، إلا أننا نفاجأ أن 10 مجتمعين! وأين! جاءنا الجواب على لسان باشاآغا يقول بدعوة كريمة من المشير حفتر. ومن الغريب أن باشاآغا ينسى ما يقوله، كان يقول أن حفتر لا مكان له بالعملية السياسية ومن ثم يذهب له ويصافحه ويقول إنها دعوة كريمة، ما جمع الـ 10 هو الاتفاق على إقصاء الدبيبة.

كما أضاف: “باشاآغا ومعيتيق والمنتصر الدبيبة يجلس لهم بالمرصاد لم ينجحوا، وهذا ما جمعهم ونذكر كيف باشاآغا خرج وقال 23 – 12 حكومة الدبيبة لن تكون، وأنا أقول له حكومة الدبيبة ستكون موجودة لشهر 6 القادم وأعلى ما في خيلك اركبه”.

وأردف: “أصرح للجميع أن خاطرة الطريق تنص على نصين مهمين لصالح عبد الحميد الدبيبة، الأول يقول إن حكومة الوحدة الوطنية تسلم لحكومة منتخبة ولن يجري في 24 ديسمبر حكومة منتخبة، اجتهاد السيدة القديمة الجديدة عرابة ليبيا ووليامز أنها في خارطة الطريق 18 شهرًا مدة الحكومة وتحسب من يوم أعطى البرلمان الثقة في جلسة سرت وتنتهي المدة حسب تقديراتي آخر شهر 6 القادم. هذا كله الجيش الإلكتروني للمترشحين لا يوجد دعم دولي لأحد وتصريح رئيس الجمهورية التركية من يومين علني قال إن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة ستكون قائمة لتسلم لحكومة منتخبة”.

كما ناشد جعودة خلال حديثه أهالي ليبيا أن يصرفوا النظر عن الجيوش الإلكترونية داعيًا إياهم للتحري قبل نقل الأخبار.

واختتم قائلًا: “هل يتنظر باشاآغا أو معيتيق أن ينزلوا في مدينة كمصراته التي حطت أكثر من 700 من أولادنا ضد حفتر، وهل ينزل فيها ليرى أقدام أولادنا مبتورة وأعينهم مفقوعة، وما زال يستحي على وجهه ويقول مترشح عن المنطقة الغربية وليبيا، أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأن ليبيا وفبراير ما زالت قائمة”.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

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