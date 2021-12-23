النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يلتقي منسق اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

بنغازي 23 ديسمبر 2021 (وال) _التقى السيد حسين اعطية القطراني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، بالسيد أحمد بوالخنة منسق عام اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية ببرقة، وبعض من السادة رؤساء اللجان الفرعية لإنتخابات المجالس البلدية ببرقة .

هذا و جرى خلال اللقاء مناقشة عمل اللجان الفرعية في البلديات ومدى استعدادها للقيام بعملها بالشكل المطلوب، وقد أكد كافة الممثلين للجان الفرعية جاهزيتهم التامة للبدء في انتخابات المجالس البلدية.

ومن جهته، أكد السيد النائب دعمه الكامل للجان الفرعية وبأنه سيعزز هذا الدعم، بتواصله المباشر مع وزير الحكم المحلي لوضعه في صورة ماتقوم به اللجان والعراقيل التي تواجهها وضرورة وضع الحلول لها. (وال _ بنغازي) ح س / ه ع

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