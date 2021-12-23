فراغ سياسي يخيم الملف الليبي بعد تعثر الانتخابات الرئاسية

يُخيم شبح الفراغ السياسي على البلاد بعد تعثر الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجارِي، حيث تصاعدت الدعوات لرئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة إلى ترك السلطة في الموعد المذكور.

السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد التي سميت مطلع فبراير 2021 بجنيف من قبل أعضاء الحوار بعد مراسم انتخابية لافتة بفوز قائمة سفير ليبيا في اليونان محمد المنفي ورجل الاعمال الدبيبة وحظيت بشرعية من النخب السياسية المختلفة، تحصلت على المشروعية بمنحها الثقة في سرت أمام مجلس النواب، وحلفها اليمين أمامه في طبرق، إلا أنها باءت بالفشل في ظل قساوة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والأوضاع الأمنية الهشة التي أثارت موجة واسعة من الامتعاض الواضح من أداء المؤسسات التابعة لحكومة الدبيبة.

لا يختلف اثنان، أنّ أداء حكومة الدبيبة غير مقنع، ولا يرقى لمستوى تضحيات الليبيين وصبرهم، وقدرتهم على التحمل، وأن المسؤولين بحكومة الدبيبة لم يدركوا بعد أن المواطن يعيش في عالم جديد مفتوح يستطيع من خلاله أن يذكر المسؤول بالصوت والصورة، ماذا وعد وقال، قبل أيام أو أسابيع أو أشهر؟

صحيفة لابريس الكندية كشفت المستور على الدبيبة الذي ادعي حصوله على ماجستير هندسة مدنية عام 1992 من جامعة تورنتو وقالت إن جامعة تورنتو استغرقت عدة أسابيع للبحث في أرشيفها عن أي أثر في سجلاتها للدبيبة ولم تجده.

معاناة لا تنتهي يعشيها الشارع الليبي، خاصة وأن الحكومة لم تنجح في نقل البلاد إلى بر الأمان أو حتى السكة الأولى منه، وحقيقة المشهد الليبي الراهنة تؤكد سيطرة انتماءات سياسية غير واضحة وولاءات توهّم أصحابها بجلب ديمقراطية تعددية لبلاد باتت تسيطر على قيادة الأمور فيها، ميليشيات مسلحة تخوض معارك لا تحقق شيئاً سوى سلسلة من الدمار وتمزيق مستمر للجيوسياسية الليبية على الأصعدة كافة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

