وزيرة الخارجية الألمانية: نشعر بالقلق حيال تأجيل الانتخابات في ليبيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن شعورها بالقلق حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كان من المفترض إجراؤها بعد غد الجمعة.

جاء تصريح «بيربوك» في أعقاب لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن في برلين، حيث قالت إن “التأجيل كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، لكن ذلك لا يقلل منه كباعث على القلق”.

وأضافت وزير الخارجية، “يبدو أن هناك بعض الأمور القانونية التي لايزال يتعين توضيحها”، مشيرة إلى “التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد هذا التوضيح سريعا وحتى يمكن إجراء الانتخابات”.

وتابعت؛ “لأن هذا أمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب؛ بل على وجه الخصوص لليبيين في هذه السنوات من الكارثة المخيفة التي تواجه بلادهم”.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر، لن تُجرى بعدما تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأربعاء باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيلها إلى 24 يناير بدلا من موعدها الأساسي، أي بعد شهر تقريبا من موعدها الأصلي.

وعزت المفوضية هذا الاقتراح بالتأجيل إلى وجود أوجه قصور في التشريع الانتخابي. وقالت إنها “لا تزال غير قادرة حتى الآن على تقديم قائمة نهائية بالمرشحين بسبب إشكالات قانونية”.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.