العباني: على المفوضية مخاطبة البرلمان رسميا بشأن الموعد المقترح للانتخابات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 December, 2021

أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني أنه يتوجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مخاطبة مجلس النواب رسميا باقتراحها بشأن موعد الانتخابات مبينا أنه يتوجب على مجلس النواب إصدار قرار بتحديد يوم الإنتخاب، مع احتفاظه بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي.

وأضاف العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه لا أحد يجادل أنّ المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات هي الجهة الفنية المُوكل لها إجراء الإنتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، إلا أن هذا لا يعني أبدًا أن تتلاعب المفوضية بمشاعر شعب بأكمله تعلّقت بالعرس الإنتخابي وأن تتجاهل تنفيذ ما جاء بالمادتين السادسة عشر والثانية والثلاثون من القانون رقم (1) لسنة 2021م. بشأن إنتخاب رئيس الدولة وتحديد إختصاصاته، وتعديلاته.

وأردف العباني أن تحديد اليوم الإنتخابي اختصاص أصيل لمجلس النواب بناء على إقتراح المفوضية مضيفا أن الإعلان عن إقتراح يوم 2022/1/24م. لا يكفي، وعلى المفوضية مخاطبة مجلس النواب بإقتراحها رسميا، وعلى الأخير إصدار قرار بتحديد يوم الإنتخاب، مع احتفاظ مجلس النواب بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي.

وتابع العباني أن الجمعة يوم يتكرر مرة في كل إسبوع وما لا يقل عن أربعة مرات في الشهر وإثنان وخمسين مرة في السنة، أما الرقم 24 فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة كل شهر، وإثنا عشرة مرة كل سنة، في حال أن ديسمبر لا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة وأضاف الجمعة 24 ديسمبر 2021م. يوم تعلّقت به مشاعر كل الليبيين، لا لأنه ذكرى إستقلال بلادهم فحسب، بل لأنه يومًا حددته خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات تونس وجنيف، ليكون يومًا لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبادرت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات وأعلنت إستعدادها لجعله عرسًا إنتخابيا، ومع إعلان المفوضية عن البرنامج الزمني للإنتخابات، الكل هلّل وكبر فمنهم من تسابق وسجّل إسمه في سجل الناخبين وبادر بسحب بطاقته الإنتخابية، ومنهم من جمع تزكيات الناخبين وسجّل إسمه مرشحًا رئاسيًا أو برلمانيًا.

وأضاف العباني أن 98 مرشحًا للإنتخابات الرئاسية و5385 مرشحًا للإنتخابات البرلمانية سجلوا كمرشحين لإنتخابات 2021/12/24، وفي إنتظار الإعلان عن القوائم النهائية لأسماء المرشحين، وبدء الحملة الإنتخابية إلا أنه وقبل يومان فقط من العرس الإنتخابي، أصدرت المفوضية بيانًا تعلن فيه أنّ القوة القاهرة منعتها من الإلتزام بما وعدت به، متجاهلة أنّ للقوة القاهرة أحكاما تنظمها، وممتطية لأحكام المادة الثالثة والأربعين من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن إنتخاب رئيس الدولة وتحديد إختصاصاته، وتعديلاته، لتعلن أنها تقترح يوم 24 يناير 2022م. يومًا لإجراء الإنتخابات الرئاسية.