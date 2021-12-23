أجواء مهيئة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي لليبيا

العنوان-بنغازي

توقّع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بقاء الأجواء مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي.

وتوقّعت الأرصاد تكاثر السحب صباح الغد الجمعة على بعض مناطق الساحل الغربي، وقد يتخللها أمطار خفيفة.

وذكرت الأرصاد احتمالية ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الشمال.

ودرجات الحرارة القصوى على معظم مناطق ليبيا تتراوح ما بين (15-19) مئوية ولا تتجاوز (12) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل زيادة بسيطة بداية من يوم السبت على المناطق الغربية.