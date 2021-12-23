ذا ناشيونال: هذه هي بنية الجماعات والميليشيات المسلحة المتلاعبة بالمشهد العام في ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي لبنية الجماعات والميليشيات المسلحة المتلاعبة بالمشهد العام في عدة مناطق من ليبيا.

وبين التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد إن هذه الجهات تعرقل الانتخابات وجهود إحلال السلام واستقر جانب كبير منها بالعاصمة طرابلس ومنها ما بات داعما لأطراف سياسية ما جعلها تنخرط في إطار القوات الأمنية النظامية بشكل غير مقبول وتستحوذ على الرواتب من خزينة الدولة.

ووفقا للتقرير تستغل هذه الجهات حالة الفوضى وتعمل على إدامتها إلى ما لا نهاية لممارسة الأعمال التجارية وتهريب المخدرات والنفط والمهاجرين غير الشرعيين واستخدام التسجيلات الصوتية والمصورة للابتزاز بهدف الحصول على مناصب حكومية مرغوبة ما يمنحها إمكانية الوصول إلى السلطة والمال.

وأضاف التقرير إن هذه الجماعات والميليشيات المسلحة تعرقل التقدم الاقتصادي العام إذ يخلق وجودها مشكلة الدجاجة والبيضة للإصلاحيين فطالما هي موجودة لا توجد وظائف للشباب مع خوف المستثمرين المحتملين ونتيجة لذلك يتدفق العاطلون عن العمل إليها للحصول على رواتب مضمونة.

وتحدث التقرير عن صراع الجماعات والميليشيات المسلحة على الأرض والسلطة من خلال قتالها لبعضها البعض بانتظام ما يلحق المزيد من الضرر بالمدنيين في وقت تتغير فيه خارطة النفوذ والتواجد بشكل مستمر تبعا للمكاسب التي يتم تحقيقها على الأرض.

ترجمة المرصد – خاص

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