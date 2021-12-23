“ويليامز” تؤكد أن مهمتها في ليبيا الدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية نزيهة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي موسى فرج، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أكدت على أن مهمتها تتمثّل في الدفع بمسارات الحوار السياسي والاقتصادي والعسكري، إضافةً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار، والهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بناءً على قوانين مُتوافَق عليها ومنسجمة مع خارطة الطريق.

جاء ذلك عقب لقاء “ويليامز” يوم الثلاثاء الماضي في طرابلس مع 14 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتباحث حول تطورات العملية الانتخابية.

وأوضح “فرج”، في تصريحات لموقع “عربي 21″، أن أعضاء الملتقى شددوا على الالتزام بخارطة الطريق والتشريعات الليبية النافذة، مشيرًا إلى الاتفاق على أهمية إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت لتعزيز شرعية المؤسسات وتجاوز التراكمات التي أثرت سلبيًا على العملية السياسية.

ولفت إلى أن اللقاء خرج بتأكيدات على ضرورة اختيار مؤسسة تشريعية جديدة تقود البلاد لاستكمال الاستحقاقات الوطنية والدستورية؛ لتحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، وضرورة انطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، وعودة المُهجّرين والنازحين إلى مدنهم.

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