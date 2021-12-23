رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل: سيجري استقدام 2 مليون من العمالة المصرية

كشف رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل عادل عبد السلام، عن تفاصيل خطة استقدام العمالة المصرية للمشاركة في خطط ومشروعات إعادة إعمار ليبيا وسوق العمل الليبية.

عبد السلام وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية، الذي ترأس الوفد الليبي لتنسيق الربط الإلكتروني للعمالة مع مصر، قال إن خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل.

وأكد عبد السلام أنه سيجري استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العالم التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

وكان وزير العمل والتأهيل علي عابد، ووزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أعلنا قبل يومين عن إطلاق الربط الإلكتروني بين البلدين.

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