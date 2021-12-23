صحيفة وول ستريت الأمريكية: هناك مخاوف من محاولة إلغاء الانتخابات الليبية بالكامل

أكدت الصحيفة الأمريكية؛ وول ستريت جورنال، إن تأجيل الانتخابات في ليبيا كان متوقعا على نطاق واسع إلا أنه يثير أيضا مخاوف من أن الأطراف السياسية قد تحاول مرة أخرى إفساد الانتخابات أو إلغاءها بالكامل.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، رصدته «الساعة 24» أن “عملية الانتخابات دخلت في حالة من الفوضى حيث اعترضت الأطراف الليبية على توقيتها وقواعدها والأساس القانوني لها، مما زاد من مخاطر انتخابات متنازع عليها وكان من الممكن أن تغرق البلاد مرة أخرى في الحرب”.

وأردفت “وول ستريت جورنال” في تقريرها؛ أن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت موعدًا جديدًا في 24 يناير القادم، رغم أن محللين قالوا إن هناك تأجيلًا آخر محتملا لأن الأمر سيستغرق وقتًا لحل الخلافات التي لا تعد ولا تحصى حول العملية الانتخابية”.

وقالت الصحيفة؛ إن “الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وقوى عالمية أخرى ضغطت على ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها بحجة أن التأجيل قد يؤدي أيضًا إلى الصراع”، مشيرة إلى أن “2.5 مليون ليبي حصلوا على بطاقات التصويت وهم يريدون أن يكون لهم صوتهم”.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز تسابق الزمن لنزع فتيل التوترات وتسهيل التأجيل السلمي للانتخابات، الذي يأتي وسط مخاوف متزايدة من مخاطر اندلاع اشتباكات بين المجموعات المسلحة”.

وقالت كلوديا غازيني، محللة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية؛ للصحيفة؛ “لقد عدنا إلى عقد الصفقات على مستوى النخبة ، بدلاً من العودة للاستماع إلى إرادة الشعب”.

وختم تقرير الصحيفة الأمريكية، بتسليط الضوء على ما قاله فضيل الأمين، المرشح الرئاسي والمدير السابق للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، حيث أشار في معرض حديثه إلى “إنهم يريدون إنهاء هذا المستنقع”، مضيفًا أن “أفضل سيناريو هو التأجيل لمدة شهرين كحد أقصى من أجل حل تلك المشكلات بدلاً من الخروج بحكومة جديدة ستبقى لفترة أطول”.