“القطراني” يبحث الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، مع منسق عام اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية أحمد بو الخنة؛ عمل اللجان الفرعية في البلديات، ومدى استعدادها للقيام بعملها بالشكل المطلوب.

وشهد اللقاء، الذي عُقد الأربعاء بمقر مجلس الوزراء ببنغازي، تأكيد الممثلين للجان الفرعية على جاهزيتهم التامة للبدء في انتخابات المجالس البلدية.

وأكد “القطراني” على دعمه الكامل للجان عبر تواصله المباشر مع وزير الحكم المحلي لوضعه في صورة ما تقوم به اللجان والعراقيل التي تواجهها وضرورة وضع الحلول لها، وذلك بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على منصة “فيس بوك”.

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