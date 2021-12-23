وليامز تناقش مع جويلي التقدم الجاري لتوحيد المؤسسة العسكرية

العنوان-طرابلس

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع اللواء أسامة جويلي.

وقالت وليامز، إنها استعرضت مع جويلي آخر التطورات في ليبيا، كما ناقشا التقدم الجاري لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية ومضاعفة الجهود من أجل الاستقرار الدائم في البلاد.

وكانت وليامز، قد التقت منتصف هذا الشهر في سرت مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت وليامز، إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.